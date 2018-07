24 Tote bei Explosionen in Feuerwerksfabrik .

Mindestens 24 Menschen sind bei einer Reihe von Explosionen in einer Feuerwerksfabrik in Mexiko ums Leben gekommen. Weitere 49 wurden bei dem Unglück in der Gemeinde Tultepec verletzt, wie die Regierung des Bundesstaats Mexico am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.