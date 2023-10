Mexiko Beach-Volleyballer Seidl/Pristauz WM-Gruppensieger

D ie Beach-Volleyballer Robin Seidl/Moritz Pristauz sind bei der WM in Mexiko als Gruppensieger in die K.o.-Phase aufgestiegen. Sie gewannen am Sonntag auch ihr drittes Vorrundenspiel, ihre Gegner im Sechzehntelfinale am Mittwoch stehen noch nicht fest. Julian Hörl/Alexander Horst bezogen die zweite Niederlage, kamen als Dritte der Gruppe mit Seidl/Pristauz trotzdem weiter. Dorina und Ronja Klinger stehen nach ihrer nächsten Niederlage im dritten Match unter Siegzwang.