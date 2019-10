Der 22-Jährige hatte zuvor auf der Pressekonferenz auf Nachfrage zugegeben, trotz Gelb an der Unfallstelle nicht wie vorgeschrieben vom Gas gegangen zu sein. Danach stellte Verstappen die vermeintliche Bestzeit auf, während die Ferrari von Charles Leclerc und Sebastian Vettel knapp hinter ihm blieben. Mercedes-Pilot Bottas war mit seinem Auto in der letzten Kurve in die Streckenbegrenzung gekracht, trug aber keine Verletzung davon.

Durch die Strafe erbte der Monegasse Leclerc, der schon bei vier von fünf Rennen seit der Sommerpause von ganz vorne gestartet war, die Pole Position. Sein Stallgefährte Vettel steht am Sonntag (Start 20.10 Uhr MEZ/live ORF eins, RTL und Sky) neben ihm. In der zweiten Startreihe stehen Mercedes-Star Lewis Hamilton und Verstappen.