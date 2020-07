Nehammer will mehr Effizienz beim Grenzschutz .

Kurz vor Beginn des zweiten Tages einer Migrationskonferenz in Wien hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag auf mehr Effizienz bei den Themen Grenzschutz, Rückführungen, Schleppereibekämpfung und den Asylverfahren gepocht. Am Ende der Verhandlungen, an denen insgesamt 18 Staaten teilnehmen, könnte Kreisen zufolge die Gründung eines neuen Koordinationszentrums stehen.