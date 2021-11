Beratungen der EU zu Flüchtlingskrise am Ärmelkanal

Vertreter Frankreichs, Belgiens, Deutschlands, der Niederlande und der EU-Kommission kommen am Sonntag im nordfranzösischen Calais zusammen, um über die Flüchtlingskrise am Ärmelkanal zu beraten. Ziel der Beratungen ist es, die polizeiliche, juristische und humanitäre Zusammenarbeit zu verbessern und entschiedener gegen Schlepper vorzugehen. Zu dem Treffen eingeladen hatte Frankreich nach dem Tod von 27 Flüchtlingen am Mittwoch.