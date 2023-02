Migrationspolitik Knapp eine Million Asylanträge in Europa 2022

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Im Jahr 2022 stiegen die Asylanträge in Europa wieder stark an Foto: APA/dpa

I n der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr so viele Menschen Asyl beantragt wie seit 2015/2016 nicht mehr. Nach Angaben der EU-Asylagentur (EUAA) vom Mittwoch stellten in den 27 EU-Staaten sowie in der Schweiz und Norwegen insgesamt 966.000 Schutzsuchende einen Antrag auf Asyl - das sind um 50 Prozent mehr als 2021. Seit 2008 wurden höhere Zahlen nur in den Jahren 2015 und 2016 verzeichnet, als es deutlich mehr als eine Million Anträge gab.