Mikl-Leitner wurde als Zeugin im Waldhäusl-Prozess befragt

Am Montag-Früh kam Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Verhandlungssaal am Landesgericht. Sie wurde in der Causa Drasenhofen als Zeugin befragt. Vor Verhandlungsbeginn meinte sie, dass sie einen Beitrag zur Aufklärung leisten wolle.

Foto: Lisa Röhrer