Tor-Premiere für Maldini der dritten Generation .

Einer der bekanntesten Namen im italienischen Fußball ist am Samstag wieder in der Torschützenliste der Serie A aufgetaucht. Der 19-jährige Daniel Maldini, Sohn von Milans Sportdirektor und Rekordspieler Paolo Maldini sowie Enkel des früheren italienischen Teamchefs Cesare Maldini, hat sein erstes Tor für Milan in einem Pflichtspiel erzielt.