Myanmar will 5.600 politische Gefangene freilassen

In Myanmar sollen über 5.600 im Zuge der Proteste gegen den Militärputsch Festgenommene wieder freigelassen werden. Die Amnestie habe humanitäre Hintergründe, hieß es in der Ankündigung im staatlichen Fernsehen am Montag.

APA / BVZ.at Aktualisiert am 18. Oktober 2021 | 09:25