NHL Minnesota siegt auch dank Rossi-Tor gegen New York Rangers

Rossi zeigt sich weiter in Torlaune Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M innesota Wild hat auch dank eines Treffers von Marco Rossi in der National Hockey League voll angeschrieben. Das Team aus St. Paul gewann am Samstag (Ortszeit) gegen die New York Rangers mit 5:4 im Penaltyschießen. Rossi traf zum zwischenzeitlichen 4:3 für die zuletzt viermal in Folge unterlegene Wild. Der Stürmer hält nun bei fünf Saisontoren in der Eishockey-Eliteliga. Der Vorarlberger stand wieder in der Top-Linie mit Matt Boldy und Kirill Kaprisow auf dem Eis.