NHL Minnesota Wild kassieren ohne Rossi Serien-Ausgleich

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Seguin traf doppelt gegen die Minnesota Wild Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie Minnesota Wild haben in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ohne den rot-weiß-roten Hoffnungsträger Marco Rossi eine Niederlage kassiert. Die Wild mussten sich am Sonntag gegen die Dallas Stars auch wegen eines Powerplay-Doppelpacks von Tyler Seguin mit 2:3 geschlagen geben. Damit glichen die Texaner in der "best of seven"-Serie auf 2:2 aus. Das gelang auch den Edmonton Oilers mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die Los Angeles Kings.