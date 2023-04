NHL Minnesota Wild siegt bei Rossi-Comeback in NHL

Rossi spielte erstmals seit fünf Monaten wieder in der NHL Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild

M arco Rossi hat nach fünf Monaten sein Comeback in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegeben. Der 21-jährige Vorarlberger gewann am Sonntag mit den Minnesota Wild bei den Chicago Blackhawks mit 4:2. Der am Vortag vom Farmteam Iowa Wild hochgezogene Center erhielt von Trainer Dean Evason in der dritten Linie mit Ryan Hartman und Nic Petan 12:47 Minuten Eiszeit, darunter auch im Powerplay.