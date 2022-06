Miroslav Klose wird neuer Trainer bei Bundesligist Altach

Werbung

"Miro Klose ist ein sehr großer Name im Fußball. Uns geht es aber nicht um den Namen, sondern um die Persönlichkeit Miro Klose, seine Fähigkeiten als Trainer und was uns beim SCR Altach sehr wichtig ist: um den Menschen", teilte SCRA-Geschäftsführer Christoph Längle in einer Aussendung mit. "Miroslav ist als harter, bodenständiger Arbeiter bekannt und ist so in die Weltklasse vorgedrungen. Die Werte, für die er steht, passen ideal zu unserem Verein."

Für den 44-jährigen Deutschen ist es die erste Cheftrainer-Position im Profifußball. "Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier in Altach. Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin", wurde Klose zitiert. "Die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen waren so offen, dass mir klar war, das will ich machen. Jetzt kann ich es kaum noch erwarten das Team, die Menschen im Club und natürlich die Fans kennen zu lernen."

Klose hatte seine aktive Karriere vor sechs Jahren beendet und danach als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft erste Erfahrungen gesammelt. Im Anschluss hatte der ehemalige Stürmer zwei Saisonen lang die U17 des FC Bayern München betreut, bevor er 2020/21 als Assistenzcoach ins Trainerteam von Hansi Flick wechselte. Gemeinsam mit dem Deutschen wechselt Slaven Skeledzic als Co-Trainer ins Rheindorf.

Altachs Sportlicher Leiter Werner Grabherr hofft, dass Klose die Professionalisierung des Vereins weiter vorantreibt. "Er ist ein Trainer mit einer klaren Handschrift und hat bereits sehr viel Erfahrung in der Ausbildung und Entwicklung von Spielern sammeln können", betonte Grabherr. "Wir werden Miroslav das Umfeld bieten, welches er für seinen ersten Cheftrainerposten im Profifußball benötigt."

Als Spieler zählte Klose zu den erfolgreichsten Mittelstürmern Europas. Der 137-fache deutsche Nationalspieler mit polnischen Wurzeln begann beim 1. FC Kaiserslautern seine Profikarriere und absolvierte anschließend bei Werder Bremen und bei den Bayern mehr als 300 Spiele in der deutschen Bundesliga. Im Sommer 2016 beendete er nach fünf Jahren bei Lazio Rom seine aktive Laufbahn. Sein Karriere-Highlight feierte Klose 2014 in Brasilien, als Weltmeister mit Deutschland. Er ist mit insgesamt 16 erzielten Treffern bei vier Weltmeisterschaften bis heute WM-Rekordtorschütze.