Tennis Misolic in 2. Miami-Quali-Runde gegen Russen Safiullin out

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Misolic bleibt in Miami die Hauptrunde verwehrt (Archiv) Foto: APA

N ach Julia Grabher hat auch Filip Misolic beim Tennis-Turnier in Miami den Einzug in den Hauptbewerb verpasst. Der 21-jährige Steirer verlor am Dienstag in der 2. Runde der Qualifikation gegen den Russen Roman Safiullin nach etwas mehr als einer Stunde mit 3:6,3:6. Tags zuvor hatte die Nummer 150 der Welt noch die Auftakthürde genommen. Damit bleibt Dominic Thiem der einzige ÖTV-Akteur im Einzelfeld des Masters-1000-Events, er startet gegen den Italiener Lorenzo Sonego.