Grand Slam Misolic in French-Open-Qualifikation ausgeschieden

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Steirer fand nicht in die Partie Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D ie Tennis French Open 2023 gehen ohne Filip Misolic über die Bühne. Der 21-jährige Steirer unterlag am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde in Paris Andrea Vavassori aus Italien klar und deutlich mit 4:6,1:6 und muss sein Debüt auf Grand-Slam-Ebene verschieben. Ebenfalls noch im Einsatz sind am Mittwoch Sebastian Ofner sowie im direkten Duell Jurij Rodionov und Dennis Novak.