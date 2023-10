Tennis Misolic schaltet Evans in Stockholm überraschend aus

Misolic überraschte in der 1. Runde Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

F ilip Misolic hat am Dienstag beim Tennis-ATP250-Turnier in Stockholm für eine Überraschung gesorgt. Der 22-jährige Steirer schaltete nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde des Hauptbewerbes den als Nummer acht gesetzten Briten Daniel Evans mit 6:4,7:6(1) aus. Für den Weltranglisten-181. war es erst der zweite Erfolg in einer Auftaktrunde auf ATP-Ebene in der laufenden Saison nach dem Viertelfinaleinzug in Bastaad im Juli.