Misolic zog als erster Spieler ins Mauthausen-Halbfinale ein

Filip Misolic steht im Mauthausen-Halbfinale/Archivbild Foto: APA/EVA MANHART

D er Steirer Filip Misolic ist am Freitag als erster Spieler ins Halbfinale des ATP-100-Challengers von Mauthausen eingezogen und hielt damit die Chance auf eine nur österreichisch besetzte Vorschlussrunde am Leben. Der 21-Jährige besiegte den als Nummer drei gesetzten Argentinier Facundo Bagnis 3:6,6:4,6:1 und trifft nun am Samstag auf seinen engeren Landsmann Sebastian Ofner oder den Franzosen Hugo Gaston. Auch Dominic Thiem und Dennis Novak haben noch die Halbfinalchance.