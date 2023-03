Missbrauch/Steyr Haftstrafe: Musiklehrer vergriff sich an Schülerinnen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Urteilsspruch ist noch nicht rechtskräftig Foto: APA (EXPA/ERICH SPIESS)

E in Musiklehrer ist am Mittwoch im Landesgericht Steyr zu 18 Monate Haft, sechs davon unbedingt, verurteilt worden, weil er drei Schülerinnen in Oberösterreich und der Steiermark sexuell belästigt haben soll. Der Mann nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, damit ist der Spruch nicht rechtskräftig.