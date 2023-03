Missbrauchsprozess in Feldkirch - Täter zurechnungsfähig

Werbung

Angeklagt sind sechs Flüchtlinge aus Afghanistan im Alter von 23, 26, 29, 36, 52 und 57 Jahren. Den Männer wird vorgeworfen, sich im Februar 2022 in einer Flüchtlingsunterkunft in Bludenz an einer 45-jährigen Frau vergangen zu haben. Sie sitzen seit vergangenem Juli in Untersuchungshaft. Vor Gericht bestritten die Männer, Geschlechtsverkehr gehabt bzw. gegen den Willen der Frau gehandelt zu haben. Dass die Angeklagten intimen Kontakt mit der Frau hatten, wurde durch ein entsprechendes Gutachten untermauert. Die Ausführungen der Expertin, die auf entsprechenden Analysen basierten, ließen daran keine Zweifel offen.

Haller bezeichnete die drei von ihm untersuchten Männer zum Tatzeitpunkt für zurechnungsfähig. Alle drei waren nach eigenen Angaben alkoholisiert bzw. stark betrunken oder standen unter Drogeneinfluss, zwei hätten ein "leichtes mentales Handicap", so Haller. Zwei der Männer gaben gegenüber dem Gerichtspsychiater an, Geschlechtsverkehr mit der Frau gehabt zu haben - allerdings im Einvernehmen. Der Dritte war sich nicht mehr sicher, ob zwischen ihm und der Frau Sex stattgefunden hat.

Am Vormittag hatte die betroffene 45-Jährige, die nach eigenen Angaben schwere Alkoholikerin ist, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Die Frau, die aktuell in Deutschland wohnt, wurde per Zoom-Call nach Feldkirch zugeschaltet. Ihre Befragung dauerte länger als eineinhalb Stunden. In ihren Einvernahmen am ersten Verhandlungstag am Mittwoch hatten mehrere Angeklagte betont, die Frau habe sich während ihres mehrtägigen Aufenthalts im Flüchtlingsheim stets "in normalem Zustand" befunden. Dem widersprach ein aus Wien zugeschalteter Zeuge, der im Februar 2022 ebenfalls in dem Heim in Bludenz gewohnt hatte. Die Frau sei "voll betrunken" gewesen, sagte er - so stark, dass sie kaum reden oder sich auf ihren Beinen halten konnte. Der Erst- und der Drittangeklagte gaben an, täglich - gemeinsam mit anderen Personen - mehrere Flaschen Schnaps zu konsumieren.

Die Anklägerin hatte zu Prozessbeginn geschildert, dass die 45-Jährige nach einem Streit mit ihrem damaligen Partner aus der Wohnung geflogen war. Sie suchte stark betrunken nach einem Schlafplatz. Am Bahnhof Dornbirn wurde der Drittangeklagte auf die Frau aufmerksam, sprach sie an und bot ihr einen Schlafplatz beim Erstangeklagten in einem Flüchtlingsheim in Bludenz an.

In Bludenz angekommen wurde der 45-Jährigen im Zimmer des Erstangeklagten Alkohol offeriert. In weiterer Folge soll es durch die ersten drei Angeklagten zum sexuellen Missbrauch gekommen sein. Am nächsten Tag haben sich laut Darstellung der Staatsanwaltschaft auch die drei anderen Männer an der Frau vergangen. Die 45-Jährige habe die geschlechtlichen Handlungen deutlich abgelehnt, so die Staatsanwältin. Den untersuchten DNA-Spuren zufolge müsse es auch noch einen siebenten Mann geben, der die Frau missbraucht habe, dieser habe aber noch nicht ausgeforscht werden können, sagte sie.