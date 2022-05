ÖVP-Finanzen - Vorarlberger Landesregierung vor Zerreißprobe

Werbung

Wallner ist in den vergangenen Wochen aufgrund von Ungereimtheiten im Vorarlberger Wirtschaftsbund schwer in die Kritik geraten. Zudem ermittelt mittlerweile die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen ihn. Er könnte versucht haben, als Amtsträger für die pflichtgemäße Vornahme von Amtsgeschäften Vorteile zu fordern, so der Verdacht. Gehen die Grünen mit der Opposition mit, dürfte es zu einem Abstimmungs-Patt (18:18) kommen, womit Wallner als Landeshauptmann bestätigt wäre. Allerdings würde die ÖVP in diesem Fall wohl die Regierungszusammenarbeit mit den Grünen aufkündigen.