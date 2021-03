Laut Polizei kann ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden, im Fokus der Ermittlungen steht der 60-jährige Ex-Lebensgefährte der 29-jährigen Frau und Vater des vierjährigen Kindes. Er konnte bislang nicht erreicht werden, bei der Durchsuchung seiner Wohnung in der Mistelbacher Oser-Straße durch die Cobra am Sonntagnachmittag war diese leer. Laut Handyortung soll er sich derzeit in Horn aufhalten, weswegen dort die Patrouillentätigkeit verstärkt wurde, sagt die Polizei.

Entdeckt wurde die Bluttat von einem Jäger, laut Angaben der Polizei zeigten sich an beiden Opfern Schussverletzungen. Beim Windschutzgürtel wurden die beiden Leichen neben dem Auto der Toten gefunden, die FF baute zwei Zelte über den Körpern der Toten auf - damit im Falle von Schlechtwetter die Spuren gesichert werden können und als Sichtschutz vor Neugierigen. Denn das Medieninteresse ist groß, zahlreiche Kamerateams waren vor Ort.

Eine Tatwaffe wurde vorerst nicht am Tatort gefunden.

Die Ermittlungen laufen, mittlerweile hat sich der Täter bei der Polizei in Horn gestellt und wird einvernommen.