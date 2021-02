Das entscheidende Tor für ManCity erzielte Raheem Sterling bereits in der zweiten Minute nach Flanke von Riyad Mahrez. Danach diktierten die Gäste klar die Partie und ließen dabei die eine oder andere Chance aus. Arsenal verteidigte tapfer den knappen Rückstand, präsentierte sich aber in der Offensive harmlos.

Zuvor hatte der WAC-Gegner Tottenham seine Talfahrt in der Liga fortgesetzt. Die "Spurs" kassierten bei West Ham eine 1:2-Niederlage und gingen damit zum fünften Mal in den jüngsten sechs Partien als Verlierer vom Platz. Während sich West Ham als bestplatzierter Londoner Club auf Platz vier vorschob, hat die Truppe von Jose Mourinho bereits neun Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz, allerdings auch ein Match in der Hinterhand.

Tottenham ist am Mittwoch im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League Gastgeber gegen den WAC, nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel dürfen die Londoner bereits mit dem Aufstieg planen. In der Liga haben Harry Kane und Co. hingegen zu kämpfen, auch wenn das 1:2 gegen West Ham etwas unglücklich ausfiel. Nach dem Anschlusstreffer durch Lucas Moura (64.) - der Assist kam vom eingewechselten Gareth Bale - belagerten die Spurs das Tor der Hammers, zweimal verhinderte dabei Aluminium den Ausgleich.

Manchester United hingegen feierte einen 3:1-Heimsieg über Newcastle. Marcus Rashford (30.), Daniel James (57.) und Bruno Fernandes (75./Elfmeter) erzielten die Tore der Gastgeber, Allen Saint-Maximin hatte ausgeglichen (36.).

Die "Red Devils" liegen damit nach wie vor zehn Zähler hinter City und dank des besseren Torverhältnisses vor dem punktegleichen Leicester City. Die "Foxes" gingen auswärts gegen Aston Villa als 2:1-Sieger vom Platz, Christian Fuchs saß bei den Gästen auf der Bank.