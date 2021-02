Manchester City setzt Siegeslauf bei Everton fort .

Manchester City marschiert in der englischen Fußball-Premier-League weiter unaufhaltsam. Das Team von Josep Guardiola feierte mit dem 3:1 beim Tabellensiebenten Everton am Mittwochabend den zwölften Ligasieg in Folge (17 in Pflichtspielen) und baute im Nachtragsspiel den Vorsprung auf den ersten Verfolger, Lokalrivale Manchester United, auf zehn Punkte aus. Der Meister von 2019 hat in den vergangenen zwei Monaten alle Spiele gewonnen und eine Uralt-Rekordmarke ausgelöscht.