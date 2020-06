Auch Personen, die einen Garagenplatz haben bzw. zu einem solchen unterwegs sind, ist die Zufahrt erlaubt. Weiters gibt es Ausnahmen für Menschen mit Behinderung, zum Teil für Unternehmen, Mitarbeiter von Sozialdiensten, Taxis, Lieferanten, Einsatzfahrzeuge und den öffentlichen Verkehr. Menschen, die im Bezirk arbeiten und außerhalb der Öffi-Dienstzeiten unterwegs sein müssen, sind ebenfalls ausgenommen.

Hebein erwartete sich von den Maßnahmen einen Verkehrsrückgang von bis zu minus 30 Prozent. Derzeit würden rund 50.000 Autos pro Tag in die City hinein- und wieder hinausfahren. "Diese Zeiten sind vorbei. Die Innenstadt gehört den Menschen und nicht den Motoren", freute sich die Vizebürgermeisterin über den "historischen Augenblick".

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will sich das Konzept von Hebein und Figl erläutern lassen. Er werde die beiden "zeitnah" zu einem Gespräch laden, sagte er am Mittwoch. Die Ausführungen heute seien doch "sehr allgemein" gehalten gewesen, meinte er.

"Die Bandbreite ist recht groß", befand der Stadtchef. Sie reiche von autofreier Stadt hin zu einem Plan mit vielen Ausnahmen. Er hätte gerne gewusst, "wie das alles zu verstehen ist". "Es muss ein schlüssiges Konzept geben", forderte er. Aus der heutigen Pressekonferenz hätte er dies noch nicht herausgelesen. Prinzipiell sei er für verkehrsberuhigende Maßnahmen, bekräftigte der Bürgermeister, der über ein etwaiges Veto zum City-Vorhaben heute nicht spekulieren wollte.

Verwundert zeigte er sich aber auch darüber, dass nicht ein - von Figl schon länger angekündigtes - Konzept vorgelegt worden sei, sondern wichtige Fragen erst nun im Begutachtungsverfahren geklärt würden. Die Punkte hätte man vorher besprechen sollen, meinte Ludwig. Er sei auch gespannt, ob das Verfahren bis zur Wahl im Oktober überhaupt abgeschlossen werden könne.

Als sehr wichtig erachtete er, die Auswirkungen auf die angrenzenden Bezirke zu prüfen: "Man muss alle einbeziehen, die betroffen sind. Weil natürlich wird es meiner Meinung nach einen Verdrängungseffekt geben."

Die SPÖ Innere Stadt verlangte am Mittwoch eine "gewissenhafte Vorbereitung" des Verkehrskonzeptes und warnte vor einer zu raschen Umsetzung. Gleichzeitig wurden weitere Forderungen erhoben bzw. Kritik an Teilen der Pläne geübt. So werden etwa Lösungen für Bezirksbewohner verlangt, die kein eigenes Auto haben, aber ein solches gelegentlich benötigen.

Prinzipiell begrüße man den Vorschlag einer Verkehrsberuhigung, wurde in einem der APA übermittelten Positionspapier betont. Doch es gebe noch "Nachschärfungsbedarf". So sei auf die Bedürfnisse von Anrainern zu achten, die kein eigenes Kraftfahrzeug besitzen. Denn im vorliegenden Modell sei etwa keine Ladetätigkeit mit einem Mietwagen oder anderweitig ausgeborgte Fahrzeuge gestattet.

Wien ist indes nicht die einzige Metropole in Österreich, in der es Pläne für eine autofreie Innenstadt gibt: Während ein solches Verkehrskonzept in der Bundeshauptstadt noch vor Oktober Realität werden könnte, gab es in Salzburg schon 1990 ein solches Verbot für vier Jahre - ein Comeback scheint aber unrealistisch. Anders die Lage in Linz, wo ab 15. Juli der Hauptplatz zwei Monate autobefreit wird.