Ukraine-Benefizkonzert im Happel-Stadion

Sämtliche Einnahmen des ausverkauften Konzerts gehen an die Volkshilfe und "Nachbar in Not". Der Nachrichtensender Puls 24 überträgt das gesamte Konzert ab 12.30 Uhr live, ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr und auf Ö3 und FM4 sind am Nachmittag und Abend ausführliche Liveeinstiege vorgesehen. Im Anschluss an das Konzert widmet sich ORF 1 dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und zeigt um 23.40 Uhr die Satire "Diener des Volkes", in welcher die Hauptrolle spielte. Zur Einordnung steht zuvor ab 23.05 Uhr ein Expertentalk am Programm.

Livestream des Events

Das Signal für die Liveübertragung wird vom ORF zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen wird die Übertragung während des Auftritts von "Yung Hurn" unterbrochen (von ca 17.00 Uhr bis 17:30 Uhr). Ein Mitschnitt der Liveübertragung ist nicht gestattet.