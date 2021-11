Bundespräsident muss wegen Coronafall ins Homeoffice

Van der Bellen, der selbst bereits den dritten Stich erhalten hat, wird seine Amtsgeschäfte dort in den nächsten Tagen führen und keine offiziellen Termine wahrnehmen, hieß es in einer Aussendung der Präsidentschaftskanzlei am Samstag.

"Ich werde mich weiterhin regelmäßig testen lassen und wünsche meiner Mitarbeiterin und allen Covid-Erkrankten gute Besserung", so der Bundespräsident. Die Frau wurde Freitagabend positiv getestet. Es handle sich um eine Mitarbeiterin "aus der engeren Büroumgebung" Van der Bellens, hieß es.