Bereits 109 Tote nach Vulkanausbruch in Guatemala .

Nach dem verheerenden Vulkanausbruch in Guatemala vom Sonntag ist die Zahl der Toten auf mehr als 100 gestiegen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) meldete das forensische Institut des lateinamerikanischen Landes auf Twitter 109 Tote - zehn mehr als noch am Vortag. Weit mehr als 100 Menschen werden noch vermisst.