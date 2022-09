Mittelitalien Zwei Bergsteiger auf Gran Sasso-Massiv in den Tod gestürzt

Verunglückte von Hubschrauber gesichtet Foto: APA/AFP

Z wei Bergsteiger sind am Gran Sasso-Massiv in Mittelitalien tödlich verunglückt. Beim Abstieg rutschten ein 55-jähriger Römer und ein 42-jähriger Toskaner aus und stürzten in die Tiefe, berichteten italienische Medien. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatten sich die Wetterbedingungen verschlechtert. Die beiden Bergsteiger waren am Samstag zu einem Kletterausflug auf dem Gran Sasso aufgebrochen, doch am Abend kehrten sie nicht mehr nach Hause zurück.