Heer will seine Panzer entstauben .

Das österreichische Bundesheer arbeitet weiter daran, Investitionsrückstände der vergangenen Jahrzehnte aufzuarbeiten. Neben den bereits im Budget 2021 abgebildeten je 25 Mio. Euro für ABC-Abwehr, Sanitätsdienst, Terrorbekämpfung und Katastrophenschutz soll künftig auch wieder Geld in die seit den späten 1990er-Jahren vernachlässigten Leopard- und Ulan-Panzer gesteckt werden, hieß es in einer Pressekonferenz von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Freitag.