Justiz Möglicher Anstifter der Linzer Halloween-Randale vor Gericht

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Bursche soll mit Video Ausschreitungen befeuert haben Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Werbung

I n der Prozess-Serie um die Halloween-Krawalle in Linz muss sich am Mittwoch der mutmaßliche Anstifter vor dem Landesgericht verantworten. Der damals noch 17-Jährige wird beschuldigt, ein Video gepostet zu haben, das die flashmobartigen Ausschreitungen befeuert habe. Darin wurden Parallelen zum Spielfilm "Athena", der Straßenschlachten und Polizeigewalt in der französischen Vorstadt zum Inhalt hat, gezogen. Der Nordmazedonier zeigte sich bisher in der Sache geständig.