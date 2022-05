Sport-Großveranstaltung Montafon bekam Freestyle- und Snowboard-WM 2027

Im Montafon wird 2027 Gold vergeben Foto: APA/EXPA/PETER RINDERER

Ö sterreichs Skiverband trägt in den kommenden fünf Jahren gleich vier Sport-Großveranstaltungen aus. Das Montafon bekam am Mittwoch beim 53. FIS-Kongress in Mailand den Zuschlag für die Ausrichtung der Freeski und Snowboard Weltmeisterschaften 2027. Bereits ab dem kommenden Jahr geht es für den ÖSV mit der Junioren-Ski-WM in St. Anton los, danach folgen die Skiflug-Weltmeisterschaften 2024 am Kulm/Bad Mitterndorf und als großer Höhepunkt die Alpine-Ski-WM 2025 in Saalbach.