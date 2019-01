Klare Sicht auf totale Mondfinsternis .

Früh aufstehen und warm anziehen musste man sich am Montagfrüh, um die totale Mondfinsternis beobachten zu können. Doch der frühe Start in die Woche wurde - zumindest in Wien - mit perfekter Sicht auf einen total verfinsterten, rötlich gefärbten Mond belohnt.