Mopedfahrer bei Unfall mit Traktor in Wien schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am äußersten Stadtrand und damit de facto in bereits ländlichem Gebiet. Der 35 Jahre alte Traktor-Lenker wollte vom Telephonweg in den Asparagusweg einbiegen, was der hinter ihm fahrende 16-Jährige mit seinem Moped offenbar nicht mitbekam. Just in dem Moment setzte er zum Überholmanöver an.

Der verunfallte Bursch wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Erhebungen zu den genauen Unfallumständen aufgenommen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.