Die deutschen Staatsbürger sind nach dem Tod ihrer 13-jährigen Tochter in Haft, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstag-Ausgabe). Woran das Mädchen genau gestorben war, soll eine Obduktion klären.

Laut "Krone" soll die 13-Jährige an einer chronischen Entzündung gelitten haben. Ärztliche Hilfe sei ihr jedoch verwehrt geblieben. Der Teenager ist der Zeitung zufolge Ende September gestorben.

Die Eltern seien seit etwa zwei Wochen in Haft, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krems am Samstag auf Anfrage. In die Ermittlungen ist auch das Landeskriminalamt Niederösterreich eingeschaltet.