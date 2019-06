Verdächtige lebten tagelang in Wien neben Totem .

Neue Einzelheiten sind am Donnerstag zur Bluttat bekannt geworden, die sich am 27. Mai in einer Wohnung in Wien-Ottakring zugetragen hat. Die tatverdächtigen - die 30-jährige Wohnungsmieterin und ein 28 Jahre alter Ungar - sollen zwei Tage neben dem in Decken eingewickelten Toten gelebt und neben der Leiche Sex gehabt haben, ehe sie diese in einem Müllcontainer entsorgten.