Mordprozess gegen 30-Jährige in Innsbruck gestartet

Werbung

Zu der Auseinandersetzung war es in einer Wohnung gekommen, in der noch weitere, ebenfalls alkoholisierte, Personen anwesend waren. Das spätere Opfer habe sie bei einer Auseinandersetzung als "die größte Hure Kufsteins" und als "Rabenmutter" beschimpft, sagte die Angeklagte vor dem Geschworenengericht. Dann sei sie einfach "explodiert" und habe begonnen die 51-jährige Frau zu würgen, so die 30-Jährige.

Sie habe sie aber "nicht töten wollen". Ihre Absicht hinter der Attacke war lediglich, dass "sie sich bei mir für ihre Aussagen entschuldigt", was das Würgeopfer allerdings verweigerte. Was in dieser Würgephase passierte, "wisse sie nicht mehr genau". "Ich war wie im Rausch", meinte die Angeklagte. Auch wie lange sie ihr Opfer wirklich gewürgt hatte, konnte sie auf Nachfrage von Richterin Martina Eberherr nicht sagen.

Zuvor hatte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer von einem "vollendeten Mord" gesprochen. Die Angeklagte sei zwar "alkoholisiert gewesen", aber sie habe "dennoch gewusst, was sie tut", so der Ankläger. Der Verteidiger der Angeklagten sah das naturgemäß anders: "Es gab keinen Vorsatz, sie wollte nicht, dass die Frau stirbt."

Laut Anklage ergab eine Obduktion, dass der Tod die Folge der Gewalteinwirkung gewesen war. Die Staatsanwaltschaft beantragte zusätzlich die Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Die Frau soll unter anderem an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden. Ihr droht bis zu lebenslängliche Haft.