Prozess Mordprozess gegen 30-Jährige in Innsbruck

30-Jährige muss sich in Innsbruck wegen Mordes verantworten Foto: APA/THEMENBILD

E ine 30-jährige Frau muss sich am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts des Mordes verantworten. Sie soll im März 2022 im Streit alkoholisiert eine ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehende 51-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Das Opfer verstarb wenige Tage später im Kufsteiner Krankenhaus. Zu der Auseinandersetzung war es in einer Wohnung gekommen, in der noch weitere, angeblich ebenfalls alkoholisierte, Personen anwesend waren.