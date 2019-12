Obdachlosen mit Ast erschlagen .

Weil er am 29. Juni 2019 in einem Park in Wien-Landstraße einen 46-jährigen Mann mit einem faustdicken Ast erschlagen haben soll, muss sich ein Bauarbeiter am Freitag wegen Mordes am Landesgericht verantworten. Der Getötete soll ihn vor dem Angriff mit "maßlosen Beleidigungen, die bis ins Herz gingen", bedacht haben, wird in der Anklageschrift zum Motiv ausgeführt.