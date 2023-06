Tötung Motiv für Bluttat in Steiermark offenbar Familienstreit

Großeinsatz rund um Wohnhaus in Mooskirchen am Donnerstag Foto: APA

N ach tödlichen Schüssen am Donnerstag in Mooskirchen (Bezirk Voitsberg) in der Weststeiermark, bei denen zwei Menschen starben, dürfte das Motiv nun geklärt sein. Ein 89-Jähriger soll den 57-jährigen Schwiegersohn seiner Lebensgefährtin mit einer Jagdwaffe getötet und anschließend Suizid begangen haben. Auslöser soll ein seit längerem andauernder Familienstreit gewesen sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Opfer hatte im selben Haus wie der Täter gewohnt.