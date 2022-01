Frau in Klagenfurt auf Straße niedergestochen und verletzt

Wie die Polizei zur APA sagte, rannte der Täter - es handelt sich um einen Mann - gleich nach der Attacke davon. Nach ihm wird seither gefahndet. Ob die Tatwaffe ein Messer oder ein anderes Werkzeug war, ist ebenso unklar wie das Motiv. Das 62-jährige Opfer wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht und notoperiert. Die Frau ist schwer verletzt.

Zu der Tat kam es in der Waaggasse beim Heuplatz in der Nähe des Einkaufszentrums "City Arkaden" - also in der Innenstadt von Klagenfurt.