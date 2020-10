Für den Italiener Morbidelli war es der zweite Saisonsieg nach jenem in Misano sowie insgesamt in seiner Karriere. Der 25-Jährige war 2017 Weltmeister in der Moto2-Kategorie. Er lieferte eine tadellose Vorstellung ab und hatte seine Verfolger während des gesamten Rennens in Griff. "Ich wusste, ich muss ein aggressives Rennen machen, ich war sehr konzentriert, ich hatte ein super Gefühl am Bike. Die Mannshaft hat einen super Job gemacht", sagte er auf Servu TV. Der aus der Pole Position gestartete Japaner Takaaki Nakagami kam nach einem Sturz in der ersten Runde nicht in die Wertung.

Morbidelli ist in der WM-Wertung mit 112 Punkten Vierter. Davor liegen Mir (137), der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha/123) und mit Maverick Vinales (Yamaha/118) ein weiterer Spanier. Für KTM klassieren sich Espargaro (8.), Oliveira (10.) und Brad Binder (12.) unter den ersten zwölf. Drei Rennen sind noch zu fahren und die Titelentscheidung nach wie vor komplett offen.

KTM rehabilitierte sich für das mäßige Abschneiden vor einer Woche, als Binder im ersten der beiden Alcaniz-Rennen als Elfter der Beste war. "Das war eine tolle Antwort vom ganzen Team. Das so umzudrehen von der letzte Woche auf diese, das war eine starke Nummer. Ich hoffe, dass wir zur alten Stärke zurück sind", erklärte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer. Hinter Espargaro und Oliveira war mit Iker Lecuona (9.) noch ein dritter Pilot in die Top Ten gekommen. In der Moto3 kam KTM-Pilot Maximilian Kofler über den 28. Rang nicht hinaus.