MotoGP-Pilot Marc Márquez schließt sich Ducati an

Marc Marquez wechselt nun fix zu Ducati Foto: APA/dpa

N ach seinem Abschied nach elf Jahren vom Honda-Werksteam ist der Wechsel des achtfachen Motorrad-Weltmeisters Marc Márquez zu Ducati fix. Bei Gresini Racing unterschrieb der Spanier einen Vertrag für die kommende Saison, teilte sein neuer Rennstall am Donnerstag mit. Damit wird der 30-Jährige in der MotoGP-Klasse künftig an der Seite seines Bruders Alex (27) fahren.