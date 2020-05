"Wir hatten schon alles vorbereitet. Rossi wollte mit seiner ganzen Akademie kommen. Ich habe auch Sportminister Werner Kogler geschrieben, habe jedoch keine Antwort erhalten. Jetzt schauen wir, wann wir einen neuen Termin organisieren können", berichtete Mandy Kainz, Chef des Yamaha Austria Racing Teams (YART) laut dem Fachportal "Speedweek".

Der neunfache Motorrad-Weltmeister Rossi hat eine fast zweimonatige Ausgangssperre während der Coronavirus-Pandemie in Italien in seiner Motorrad-Ranch in Tavullia in Mittelitalien verbracht. Er will im kommenden Jahr weitermachen, sollte die aktuelle Saison der Coronakrise zum Opfer fallen. In Spielberg sind im kommenden August trotz Corona zwei WM-Läufe der MotoGP angedacht.