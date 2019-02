KTM präsentierte sein bisher größtes WM-Team .

Knapp vier Wochen vor dem Auftakt der Motorrad-Weltmeisterschaft 2019 hat KTM sein bisher größtes Grand-Prix-Team vorgestellt. Neun Werksfahrer samt Motorrädern wurden am Dienstag am Firmenstandort Mattighofen präsentiert, darunter die auf vier RC16 erweiterte Kampagne in der Königsklasse MotoGP. Firmenchef Stefan Pierer hofft auf "einstellige" Platzierungen.