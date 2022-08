Audi und Porsche dementieren perfekten Formel-1-Einstieg

Werbung

Ein Formel-1-Einstieg von Audi und Porsche soll nach Informationen von RTL/ntv angeblich schon beschlossen sein. Die Motorsport-Königsklasse erhalte demnach ab 2026 "zwei prominente Neuzugänge". Eine Quelle wurde nicht genannt.

Der Motorsport-Weltrat der FIA hatte am Dienstag das von 2026 an geltende Motoren-Reglement verabschiedet. Dies wurde von den Volkswagen-Töchtern Audi und Porsche als Voraussetzung für einen möglichen Einstieg in die Formel 1 genannt. Gerüchte über einen künftigen Start der beiden Hersteller gibt es schon lange. Nach der Formel-1-Sommerpause wird Ende nächster Woche in Belgien (Spa-Francorchamps) wieder gefahren.