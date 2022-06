Motorsport Jack Miller fährt ab 2023 MotoGP für KTM

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Jack Miller kehrt 2023 zu KTM zurück Foto: APA/AFP

H eimkehrer Jack Miller bildet in der nächsten Saison mit Brad Binder das Fahrerduo von KTM in der MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing gab am Donnerstag die Verpflichtung von Miller für die Jahre 2023 und 2024 bekannt. Der Vertrag des aktuellen KTM-Fahrers Miguel Oliveira, der im März in Indonesien gewonnen hat, läuft mit Jahresende aus.