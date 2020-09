Kofler im Moto3-Rennen in Misano auf Platz 22 .

Motorrad-WM-Rookie Maximilian Kofler hat sich im ersten Moto3-Lauf in Misano auf den 22. Platz vorgekämpft. Der Sieg ging am Sonntag an den Briten John McPhee, der Honda-Pilot war nur von der 17. Position gestartet. Nächste Woche findet erneut ein Rennen an der Adriaküste statt.