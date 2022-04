Motorsport Marc Marquez gibt MotoGP-Comeback in Texas

APA

Marquez kehrt in Austin zurück

E x-Weltmeister Marc Marquez will am Wochenende beim Motorrad-Grand-Prix in Austin (USA) an den Start gehen. Das bestätigte Honda am Mittwoch vor dem vierten Rennen der laufenden MotoGP-Saison. Die beiden zurückliegenden Rennen in Indonesien und Argentinien verpasste der Spanier verletzungsbedingt. Beim Grand Prix in Indonesien war Marquez im Training schwer gestürzt und hatte erneut Augenprobleme.