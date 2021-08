Mercedes zieht sich 2022 aus der Formel E zurück .

Nach Audi und BMW wird sich auch Weltmeister Mercedes aus der Formel E zurückziehen. Der Autobauer verkündete am Mittwoch das Ende seines Engagements in der vollelektrischen Rennserie nach der kommenden Saison. Werksseitig will sich Mercedes dann voll auf die Formel 1 als "Entwicklungslabor" für die Serienproduktion konzentrieren, wie es in der Mitteilung hieß.