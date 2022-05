Motorsport MotoGP-Heimsieg von Bagnaia in Mugello

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ducati-Sieg in Mugello durch Bagnaia Foto: APA/AFP

D er Italiener Francesco Bagnaia hat am Sonntag in Mugello einen umjubelten MotoGP-Heimsieg gefeiert. Der Ducati-Pilot fuhr vor vom fünften Startplatz vor dem französischen Titelverteidiger und WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo auf Yamaha zu seinem zweiten Saisonerfolg. Insgesamt ist es sein sechster Erfolg in der Königsklasse, der erste in Mugello. Dritter wurde der spanische Aprilia-Fahrer Aleix Espargaro.